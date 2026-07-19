Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Coeficientul umilinței! Guvernul a stabilit că un medic care salvează vieți valorează mai puțin decât birocrația de stat”

Deputatul AUR și vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Sorin Muncaciu, critică forma legii salarizării unitare publicată de Guvern, care prevede ca medicii primari să fie încadrați la un coeficient inferior față de alte funcții administrative și de conducere. Sorin Muncaciu contestă ierarhia valorilor pe care legea o creează și cere reanalizarea grilei de salarizare pentru personalul medical.
„Guvernul prezintă noua lege a salarizării drept o reformă bazată pe echitate și pe principiul unui raport salarial de 1 la 8. Dar, citind proiectul, constatăm că această „echitate” este înlocuită de derogări, excepții și privilegii.
Ca medic și vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, nu pot accepta ca profesia medicală să fie din nou tratată ca o profesie de mâna a doua.
Cea mai revoltătoare prevedere este chiar grila de salarizare. Un medic primar, vârful profesiei medicale, este încadrat la un coeficient de doar 4. Vorbim despre un profesionist care a parcurs șase ani de facultate, ani de rezidențiat, examene dificile, zeci de ani de experiență și care ia, zi de zi, decizii de care depind viețile oamenilor.
În schimb, managerii celor mai mari spitale sunt încadrați la coeficientul 6, iar alte categorii de funcții beneficiază de coeficienți și mecanisme speciale care depășesc cu mult această limită.
Mai mult, pentru instituții precum ANRE, ASF și ANCOM, proiectul permite, prin aplicarea indicelui de competitivitate, salarii de bază care pot ajunge până la aproximativ 57.400 de lei, depășind chiar plafonul general anunțat de lege.
Ce mesaj transmite statul român? Că medicul care salvează vieți valorează coeficientul 4, iar funcțiile administrative și de conducere valorează coeficientul 6, 7 sau chiar mai mult.
Nu contest importanța managementului sau a altor instituții. Contest însă ierarhia valorilor pe care această lege o creează.
În spitale nu există program de opt ore. Nu există sărbători. Nu există loc pentru greșeli. Există gărzi de 24 de ore, responsabilitate permanentă și presiunea uriașă a fiecărei decizii medicale.
România se confruntă deja cu un deficit major de medici și asistenți medicali. Mii de specialiști au ales să plece în state care le oferă respect și o salarizare pe măsura responsabilității profesionale. În loc să corectăm această realitate, noua lege riscă să transmită un nou semnal de desconsiderare.
O lege a salarizării nu înseamnă doar cifre și coeficienți. Ea exprimă ordinea valorilor într-un stat.
Iar când pui medicul primar la coeficientul 4, iar alte funcții administrative la coeficientul 6 sau chiar peste limitele grilei generale, transmiți un mesaj extrem de periculos: că viața românilor valorează mai puțin decât birocrația.
AUR solicită reanalizarea grilei de salarizare pentru personalul medical, eliminarea excepțiilor care golesc de conținut principiul salarizării unitare și reașezarea sănătății între prioritățile reale ale statului român.
România nu va avea un sistem sanitar puternic atât timp cât îi cere medicului responsabilitate maximă, dar îi acordă doar coeficientul 4. Respectul pentru sănătate începe cu respectul pentru cei care salvează vieți”, a declarat deputatul AUR, Sorin Muncaciu.
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