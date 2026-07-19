Actualitate· 1 min citire

Alertă hidrologică. Cod portocaliu și Cod galben de inundații în mare parte din țară, până luni la prânz

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat19 iul. 2026, 12:43
SursăRealitatea.Net

Hidrologii au emis duminică două avertizări Cod portocaliu și Cod galben, valabile până luni la ora 12:00 pe râuri din zonele montane, nordul și estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate.

Care sunt județele vizate de avertizarea hidrologică

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), Codul portocaliu este în vigoare în intervalul 19 iulie, ora 13:00 - 20 iulie, ora 09:00, pe râurile din județele: Prahova, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamț și Covasna.

Totodată, codul galben este valabil în intervalul 19 iulie, ora 12:00 - 20 iulie, ora 12:00, pe râurile din județele: Caraș Severin, Timiș, Mehedinți, Hunedoara, Gorj, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați, Suceava și Botoșani.

Avertismentul hidrologilor

Avertizarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale.

”Fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate”, avertizează hidrologii.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

inhgaalerta hidrologicarâuri

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe