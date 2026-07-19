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Cinci victime, în urma unui accident la Sănduleni

accident rutier

accident rutier

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 07:51

Trei adulți și doi minori au fost răniți, sâmbătă seară, într-un accident rutier produs pe drumul național DN 11 în comuna Sănduleni, în care au fost implicate două autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău.

„În această seară, pompierii militari băcăuani au intervenit pentru gestionarea unui accident rutier produs în comuna Sănduleni, sat Sănduleni, în care au fost implicate două autoturisme (...) În urma evenimentului au rezultat cinci victime, trei adulți și doi minori. Acestea au fost evaluate medical la fața locului și au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești pentru investigații și îngrijiri de specialitate”, a transmis sursa citată.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple( ATPVM), o autospecială pentru primă intervenție și comandă și două ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Pe durata intervenției, traficul rutier pe DN 11 a fost dirijat de echipajele de poliție.

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