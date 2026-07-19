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Actualitate· 1 min citire
Cinci victime, în urma unui accident la Sănduleni
accident rutier
Trei adulți și doi minori au fost răniți, sâmbătă seară, într-un accident rutier produs pe drumul național DN 11 în comuna Sănduleni, în care au fost implicate două autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău.
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