Bacău: Incendiu de amploare la o fabrică de cherestea din Hemeiuș, emis mesaj RO-ALERT

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă, 21 martie, la o fabrică de cherestea din comuna Hemeiuș, județul Bacău, afectând trei hale pe o suprafață estimată la 2.000 – 2.500 de metri pătrați. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul construcțiilor, existând degajări importante de fum.Pentru informarea populației din zonă, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT, avertizând asupra fumului dens și recomandând evitarea expunerii. La fața locului au intervenit cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și comandă și un echipaj SMURD.