Bacău: Polițiști și sportivi promovează sportul și fair-play-ul
Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Bacău, a organizat o activitate dedicată promovării sportului, disciplinei și spiritului de fair-play, cu ocazia Zilei Poliției Române. La eveniment au participat campioni naționali la box, legitimați în cadrul Federației Române de Box, care au susținut demonstrații și au interacționat cu participanții, subliniind importanța unui stil de viață sănătos și a valorilor sportive. De asemenea, luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău au prezentat exerciții demonstrative, evidențiind pregătirea fizică și abilitățile necesare în activitatea profesională. Evenimentul a avut ca obiectiv consolidarea relației dintre polițiști și comunitate, precum și promovarea unor modele pozitive în rândul tinerilor. Activitatea a fost sprijinită de Corpul Național al Polițiștilor – Biroul Teritorial Bacău.
