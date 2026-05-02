Stare de alertă în 65 de localități din Bacău: serviciul de salubritate, suspendat după expirarea contractului cu operatorul
Salubritate Bacău
Autoritățile din județul Bacău au declarat stare de alertă în 65 de orașe și comune, după ce serviciul de salubritate a fost întrerupt. Măsura a fost decisă sâmbătă de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău.
Situația este valabilă pentru 30 de zile, în perioada 2 mai – 1 iunie, și vine în urma unei crize generate de oprirea serviciilor de colectare a deșeurilor.
Printre localitățile rămase fără salubritate se află municipiile Onești și Moinești, dar și orașul Dărmănești. În total, trei orașe și zeci de comune sunt afectate. Autoritățile spun că situația a fost provocată de „eşecul utilităţii publice”, respectiv întreruperea serviciului de salubrizare.
Contract expirat, fără soluție imediată
Criza a apărut după ce contractul cu operatorul de salubritate a expirat, iar până în prezent nu a fost organizată o licitație pentru desemnarea unui nou furnizor. În lipsa unei soluții rapide, autoritățile au recurs la declararea stării de alertă, pentru a putea gestiona situația și a preveni problemele de sănătate publică.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:36 - Călin Georgescu a mers pe Muntele Athos. Mesajul candidatului interzis în plină criză politică
- 15:27 - Studiu Salvați Copiii România - 1 din 3 copii își dorește mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber
- 15:23 - Moțiunea de cenzură pierde din susținere: unii semnatari spun că s-au răzgândit
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News