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Actualitate· 1 min citire
Bacău: Prezența unui urs semnalată într-o gospodărie din orașul Buhuși, a fost emis RO-ALERT
Prezența unui urs a fost semnalată la Bacău
Publicat6 aug. 2026, 13:10
Sursărealitatea.net
Recomandările autorităților.
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