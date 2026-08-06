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Bacău: Prezența unui urs semnalată într-o gospodărie din orașul Buhuși, a fost emis RO-ALERT

Prezența unui urs a fost semnalată la Bacău

Prezența unui urs a fost semnalată la Bacău

Scris deStoica Marian
Publicat6 aug. 2026, 13:10
Sursărealitatea.net

Recomandările autorităților.

Prezența unui urs a fost semnalată, joi, într-o gospodărie din orașul băcăuan Buhuși, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT, anunță purtătorul de cuvânt al IJJ Bacău, Alexandra Dănculea.

'La fața locului s-au deplasat jandarmii, un echipaj de poliție, viceprimarul orașului, precum și un echipaj SMURD, pregătit să intervină în caz de nevoie (...). Ursul a fugit din zona respectivă, însă forțele de ordine au rămas în teren, unde au desfășurat activități de verificare, patrulare și informare a populației pentru prevenirea unor noi incidente', precizează sursa citată.

Autoritățile recomandă populației ca în cazul în care observă prezența unui urs sau a altui animal sălbatic să sune imediat la numărul de urgență 112. AGERPRES

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