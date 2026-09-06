Murad, Piperea și Lulea, la „Culisele Statului Paralel”: Guvern plin sau alegeri anticipate? Ce au răspuns cei trei lideri AUR

Publicat 6 sept. 2026, 22:58 Sursă Realitate Plus

Trei lideri importanți ai AUR — Gheorghe Piperea, Mohammad Murad și Marius Lulea — au răspuns, duminică seară, în emisiunea Culisele Statului Paralel, întrebării Ancăi Alexandrescu privind varianta care se preconizează pentru depășirea crizei politice: un guvern cu puteri depline sau alegeri anticipate. Opiniile lor diferă, dar conturează cele două scenarii discutate în spațiul public în ultimele săptămâni.

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