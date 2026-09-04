Economie· 2 min citire

Bolojan cere austeritate, primarii aruncă banii în lăutari. Cât au plătit administrațiile locale pentru petrecerile din vară

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat4 sept. 2026, 14:34
SursăRealitatea PLUS

În timp ce Ilie Bolojan le cere românilor să facă economii, primarii săi organizează petreceri de zeci de milioane de lei. Potrivit ultimelor calcule, evenimentele din această vară au generat cheltuieli de peste 40 de milioane de lei. Cele mai mari contracte atribuite direct au depășit suma de 250 de mii de lei.

În luna august, primarul PNL din Cernavodă a dat o petrecere de 7 zile, în valoare de 300.000 de euro, cu ocazia zilelor orașului. Totul în timp ce țara se află în plină criză energetică din cauza închiderii centralei nucleare.

Pe scena festivalului au urcat artiști precum Ștefan Bănică Junior, Feli, Johnny Romano sau Jador, care au primit sume uriașe.

Și comuna Cristian din județul Brașov a făcut petrecere de 270.000 de lei. Contractul are o diferență de doar câteva sute de lei față de plafonul legal până la care serviciile pot fi cumpărate direct.

Primarul Sandu Tudor din Prahova declara că anul 2026 este unul dificil din punct de vedere financiar și că resursele pentru investiții sunt tot mai greu de găsit. Cu toate acestea, administrația locală a alocat fonduri consistente pentru organizarea Zilelor Comunei, care au avut loc în urmă cu câteva săptămâni. Pe lista artiștilor invitați s-au aflat interpreți de muzică populară și pop, dar și cântăreața de muzică de petrecere Shondy.

Primăria Păulești a cumpărat servicii pentru organizarea spectacolelor în valoare de a aproximativ 40.200 de euro.

Imagini inedite s-au viralizat și în urmă cu câteva zile, primarul communei Hudești din Botoșani a chemat-o pe celebra Irina Loghin. Spre surprinderea tuturor, aceasta a cântat în fața unui singur cetățean.

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