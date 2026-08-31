Advertising
Social· 2 min citire
Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran, primele din ultima lună: ce urmărește SUA prin noile lovituri
SUA vs. Iran/ Profimedia
Publicat31 aug. 2026, 06:58
Actualizat31 aug. 2026, 07:40
SursăRealitatea.Net
Statele Unite au efectuat duminică noi lovituri asupra teritoriului iranian, vizând două lansatoare de pe insula Larak, din strâmtoarea Ormuz. Sunt primele atacuri americane asupra Iranului din ultima lună, potrivit CENTCOM, citat de AFP.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:48Podcasturile Realitatea – Ceva-n PLUS: Dr. Anca Panaitescu explică riscurile amânării sarcinii
- 10:27Alertă în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță că un petrolier a lovit două mine și a luat foc
- 10:26Ziua Limbii Române, sărbătorită simultan în România, Republica Moldova și Ucraina, pentru prima dată. Nicușor Dan: „Suntem uniți de acest liant valoros”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News