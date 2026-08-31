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Un bărbat din Bacău și-a agresat concubina în timp ce se află sub ordin de protecție
FOTO: Arhivă
Polițiștii au intervenit rapid. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore
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