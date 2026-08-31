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Un bărbat din Bacău și-a agresat concubina în timp ce se află sub ordin de protecție

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 31 aug. 2026, 08:47

Polițiștii au intervenit rapid. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore

Bărbatul ar fi agresat fizic concubina, încălcând totodată interdicțiile stabilite prin ordinul de protecție. Polițiștii au intervenit în urma sesizării și l-au identificat pe agresor. În urma cercetărilor, s-a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Cazul este instrumentat sub aspectul infracțiunilor de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Ancheta continuă sub coordonarea organelor de urmărire penală, iar bărbatul urmează să fie prezentat magistraților pentru propunerea unei măsuri preventive. Incidentul confirmă din nou importanța respectării ordinelor de protecție în cazurile de violență domestică.

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