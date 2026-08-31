Ședință crucială la PSD. Social-democrații nu vor vota un Guvern din care nu fac parte

Publicat 31 aug. 2026, 10:38 Actualizat 31 aug. 2026, 10:50 Sursă Realitate Plus

Încep discuțiile cruciale pentru formarea viitorului Guvern! Liderii PSD s-au reunit în ședință la Sinaia, iar surse politice citate de Realitatea Plus spun că viitorul Executiv va fi format în jurul social-democraților, dar cu un premier independent. Înainte de începerea ședinței, surse din partid au mai precizat că PSD exclude din start varianta de a vota un guvern din care nu va face parte și că ar avea o serie de condiții în privința unor posturi ministeriale. Discuțiile au loc în condițiile în care, marți, liderii partidelor ar putea fi convocați de președinte, iar la finalul săptămânii Nicușor Dan va desemna premierul.

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