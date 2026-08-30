Marcel Ciolacu neagă categoric că l-ar fi primit pe Fănel Bogoș la Guvern: „Nu ați fost niciodată la mine!”

Publicat 30 aug. 2026, 23:07 Sursă Realitatea.Net

Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu a intervenit în direct la Realitatea Plus pentru a dezminți ferm afirmațiile omului de afaceri Fănel Bogoș, care susținea că s-ar fi întâlnit cu acesta la Palatul Victoria pentru a-i expune problemele din afacerile sale.

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