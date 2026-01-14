Costul mediu lunar al unui student în România

ANOSR le-a trimis președintelui și premierului o analiză

Un raport intitulat „Coşul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?” a fost trimis de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), miercuri, 14 ianuarie, președintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan.

Raportul arată că actualul cuantum al bursei sociale, de 925 de lei, este considerat insuficient, sub suma de care un student are nevoie pentru a-şi susţine studiile, adică 2.027,99 lei.

„Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a înaintat astăzi, 14.01.2026, analiza 'Coşul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?' către preşedintele României şi Administraţia Prezidenţială, prim-ministrul şi cancelaria acestuia şi cabinetului de miniştri, alături de solicitările federaţiei:

Abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 şi O.U.G. 156/2024 care afectează fondul de burse şi protecţie socială şi reducerea de 90% la transportul feroviar intern al studenţilor; creşterea fondului de burse şi protecţie socială; alocarea unui buget consistent pentru educaţie, de minimum 15% din bugetul general consolidat, precum prevede art. 147 al Legii Învăţământului Superior nr. 199/2023”, arată un comunicat al ANOSR, potrivit Agerpres.

„În ceea ce priveşte sprijinul oferit de stat studenţilor, România se află printre ultimele şase ţări din UE”

ANOSR a lansat la începutul săptămânii analiza „Coşul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?”, care arată situaţia costurilor minime pe care un student le are în fiecare lună pentru a se menţine la studii.

Analiza conţine statistici de la nivel internaţional, care plasează România într-un context social absolut nefavorabil şi pe ultimul loc în Europa când vine vorba de finalizarea studiilor superioare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-34 de ani, cu o rată de numai 23,2%, cu 8,4% mai puţin decât următoarea ţară clasată, obiectivul Uniunii Europene fiind de a ajunge la 50% din populaţie până în anul 2030.