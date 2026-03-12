Cuplu acuzat de o a doua crimă, comisă pentru bani, în județul Vaslui

Doi concubini deja arestați preventiv pentru uciderea unui bărbat din județul Bacău sunt trimiși din nou în judecată, după ce procurorii i-au acuzat de comiterea unei alte crime.

De această dată, este vorba despre moartea unei femei din satul Gârceni, județul Vaslui, dispărută încă din august 2023. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi pus la cale un plan bine stabilit pentru a o atrage într-o zonă izolată din pădure, unde au ucis-o pentru a-i fura banii.

Conform rechizitoriului întocmit la 10 martie 2026, inculpații știau că victima avea asupra ei o sumă importantă de bani, ridicată de la poștă și trimisă de soțul ei, plecat la muncă în străinătate. Procurorii susțin că cei doi au acționat împreună, lovind-o în zone vitale, provocându-i moartea, după care i-au luat banii din rucsac. Trupul femeii a fost abandonat într-o zonă greu accesibilă, iar cazul a fost dificil de soluționat, deoarece la cercetările din 2024 au fost găsite doar fragmente osoase și haine. Identificarea victimei a fost posibilă abia după o expertiză antropologică.

Soțul femeii a spus încă de la început că aceasta nu plecase de bunăvoie și i-a suspectat pe cei doi concubini, mai ales după ce ea fusese văzută urcând într-o mașină neagră după ce ridicase banii.

Ancheta a fost reluată după arestarea suspecților într-un alt dosar de omor, comis în iulie 2024, când au ucis un bărbat venit la Puiești pentru o presupusă întâlnire romantică. În acel caz, bărbatul a fost ascuns într-un geamantan și abandonat. Pentru noua acuzație de omor calificat și tâlhărie calificată, cei doi riscă acum inclusiv închisoare pe viață.