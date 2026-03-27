Descoperire macabră în Brăila: un tânăr de 26 de ani, găsit mort într-o locuință după mai multe zile

Caz șocant în Brăila, unde un tânăr de 26 de ani a fost găsit mort într-o locuință din centrul orașului, la câteva zile după ce și-ar fi pierdut viața.

Polițiștii au ajuns la adresă în urma unui pont primit în cursul dimineții, care indica faptul că în interiorul imobilului s-ar afla o persoană decedată, posibil în urma unei supradoze.

La fața locului, oamenii legii au descoperit trupul neînsuflețit al tânărului, iar primele indicii arată că decesul s-ar fi produs cu mai multe zile înainte de intervenția autorităților.

Proprietarul locuinței, un bărbat de 31 de ani, le-ar fi spus anchetatorilor că nu a anunțat imediat moartea pentru că s-a temut de consecințe. Surse apropiate anchetei susțin că atât acesta, cât și victima, ar fi cunoscuți ca fiind consumatori de substanțe interzise.

Există informații că tânărul ar fi fost dat dispărut de familie de aproximativ cinci zile, iar descoperirea făcută de polițiști ar putea confirma aceste suspiciuni.

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă supradoză sau o faptă violentă, însă cauza exactă a morții va fi stabilită în urma necropsiei.