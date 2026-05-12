Donald Trump a făcut show la Casa Albă! I-a pus pe JD Vance și Marco Rubio să se „bată” pentru succesiune

Donald Trump a transformat o întâlnire oficială cu membri ai administrației într-un moment plin de ironii și speculații despre viitorul Partidului Republican și despre cine i-ar putea urma la Casa Albă.

Pe un ton relaxat și glumeț, fostul președinte american a pomenit numele lui JD Vance și Marco Rubio, doi dintre republicanii considerați favoriți pentru cursa prezidențială din 2028.

Momentul a atras imediat atenția, mai ales pentru că, la Washington, cei doi sunt văzuți ca rivali politici care încearcă să câștige cât mai multă influență în jurul lui Donald Trump. Tocmai de aceea, ideea unei formule comune Rubio–Vance pare greu de imaginat în acest moment.

În fața participanților, Trump a început să testeze atmosfera din sală și să glumească pe seama unei eventuale succesiuni.

„Cine să fie? O să fie oare JD Vance? Sau poate altcineva? Nu știu… Are cineva vreo sugestie?”, a spus Trump, înainte să-i provoace pe cei prezenți să își arate preferințele.

Fostul lider de la Casa Albă a continuat într-o notă ironică: „Cine îl place pe JD Vance? Cine îl preferă pe Marco Rubio? Ok, pare un duo bun. JD este perfect. Eu chiar cred că ar fi o echipă de vis… dar asta nu înseamnă că au susținerea mea totală.”

Deși declarațiile au fost făcute în glumă, scena a alimentat imediat speculațiile privind lupta pentru influență din interiorul Partidului Republican și viitoarea bătălie pentru Casa Albă.