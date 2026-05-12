Gest impresionant al lui Ninel Peia. Curtea Senatului României găzduiește de azi o sfântă troiță, ridicată în locul fostei biserici Spirea Veche

Eveniment încărcat de istorie și emoție în Curtea Senatului României! A avut loc slujba de sfințire a Troiței ridicate pe locul fostei biserici Spirea Veche. Slujba a fost oficiată de către părintele Arhimandrit Nectarie Șofelea, starețul Mănăstirii Radu Vodă. Evenimentul a fost găzduit de Ninel Peia, liderul Grupului Parlamentar PACE-Întâi România.

„Pe acest loc era pridvorul fostei biserici Spirea Veche. Biserica Spirea Veche a fost construită în 1760 și a fost reconstruită din beton armat la 1921. Din păcate, în noaptea de 27 spre 28 aprilie 1984, regimul comunist a dinamitat efectiv această biserică. De ce a dinamitat-o? Pentru că era din beton. Trei mari explozii s-au auzit atunci în București, de nu știa lumea ce se întâmplă. De peste 35 de ani au încercat mulți senatori ca pe fundația fostei biserici Spirea Veche să se ridice o troiță de aducere aminte.

Sper că toți cei care vor vizita Senatul și toți parlamentarii care vor veni după noi să nu uite că atunci când dărâmi o biserică, dărâmi un suflet de om, dar când uiți o biserică, uiți un neam întreg.”, a declarat Ninel Peia.