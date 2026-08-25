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Actualitate· 1 min citire
Dosarul Nordis se extinde: 109 persoane au depus noi plângeri, iar prejudiciul trece de 14 milioane de euro
Nordis
Procurorii au calculat un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari, iar ancheta vizează noi acte materiale de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
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