Dunărea, la un nivel record de scăzut! România și Ungaria, în fața unei probleme uriașe pentru energia nucleară

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 17:49

Nivelul record de scăzut al Dunării provoacă probleme serioase centralelor nucleare din România și Ungaria. România a fost nevoită să oprească ultimul reactor funcțional de la Cernavodă, în timp ce Ungaria a redus drastic producția centralei de la Paks.

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