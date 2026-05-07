După zile de vară, vin furtunile. ANM anunță ploi și grindină în aproape toată țara

Vremea se schimbă joi, 7 mai 2026, iar instabilitatea atmosferică revine în cea mai mare parte a țării. Norii se adună treptat, iar ploile vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, grindină și cantități importante de apă.

Vântul se intensifică mai ales în regiunile estice și în zonele montane înalte, în timp ce temperaturile încep să scadă ușor. Maximele zilei vor varia între 14-15 grade pe litoral și 28-29 de grade în centrul țării.

În Dobrogea și Bărăgan vremea rămâne în general frumoasă, cu perioade însorite și înnorări trecătoare. Izolat, în Bărăgan, pot apărea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla mai puternic, iar temperaturile vor ajunge până la 23 de grade. În prima parte a zilei sunt posibile condiții de ceață.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei predomină vremea bună, cu șanse reduse de precipitații. Vântul va avea intensificări de până la 50 km/h, însă temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă, cu maxime în jur de 25 de grade.

Și în nordul Moldovei, dar și în Bucovina, valorile termice vor depăși normalul climatologic. La Botoșani se pot înregistra chiar și 27 de grade. Spre seară și în timpul nopții cresc șansele de averse.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera devine instabilă. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat.

Și în vestul țării vor fi perioade cu averse puternice și vijelii de scurtă durată. Temperaturile mai scad comparativ cu ziua precedentă, însă maximele vor urca în continuare până la 25 de grade.

În Transilvania, dimineața aduce temperaturi scăzute în depresiuni și condiții de ceață. Pe parcursul zilei, vremea se încălzește accentuat, iar maximele pot ajunge la 28-29 de grade. După-amiaza apar înnorări și ploi de scurtă durată, mai ales la munte.

Oltenia se menține sub influența unei mase de aer cald, cu temperaturi de până la 27 de grade. Soarele domină prima parte a zilei, însă spre seară sunt așteptate averse și descărcări electrice.

În sudul țării vremea va fi în general frumoasă până spre finalul zilei, când apar norii și ploile însoțite de tunete și fulgere. În Lunca Dunării, temperaturile vor ajunge la 27 de grade.

În București, joi, vremea rămâne caldă și însorită. Maxima zilei va fi de aproximativ 26 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat.

De vineri, însă, instabilitatea atmosferică se accentuează și în Capitală. Sunt anunțate ploi, descărcări electrice și vijelii, mai ales în a doua parte a zilei și pe timpul nopții. Temperaturile vor ajunge la 25 de grade.

Sâmbătă se răcește ușor, cu maxime de aproximativ 21 de grade și vreme schimbătoare. Duminică, valorile termice cresc din nou spre 24 de grade, însă sunt posibile noi averse și intensificări ale vântului.

La munte, ploile și furtunile se extind treptat dinspre Carpații Occidentali către toate masivele. Sunt prognozate averse torențiale, tunete, fulgere și grindină, iar în unele zone se pot acumula cantități importante de apă.

Vremea instabilă continuă și în weekend, când sunt așteptate noi episoade de ploi abundente și vijelii în mai multe zone montane.