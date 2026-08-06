Fată de 11 ani, dispărută de două zile în Bacău. Apelul Poliției

Polițiștii băcăuani caută o fată de 11 ani din comuna Parava, după ce familia a anunțat că minora a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.
Fata se numește Neculcia Andreea Elena, iar mama sa spune că nu mai știe nimic despre ea de două zile. Zona din apropierea locuinței a fost verificată, însă căutările nu au dus, deocamdată, la niciun rezultat.
Mama fetei a văzut-o ultima dată marți
Mama Andreei a declarat pentru presă că și-a văzut fiica ultima dată marți, în jurul orei 12:00. Inițial, femeia a crezut că minora a ieșit prin sat, însă aceasta nu s-a mai întors acasă.
Familia a început să o caute la rude și la cunoștințe, dar nimeni nu a putut oferi informații despre locul în care s-ar afla.
„A plecat de acasă, nu mi-a zis. Am zis că s-a dus pe afară și am crezut-o”, a declarat Alina Neculcia, mama fetei.
Întrebată dacă minora a spus unde pleacă, femeia a răspuns:
„Nu a zis unde pleacă. Am căutat-o prin sat, m-am dus la sora-mea, am dat telefoane la frate-miu. Îmi fac griji.”
Cum arată fata dispărută
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Neculcia Andreea Elena are 11 ani, aproximativ 1,30 metri înălțime, ochi căprui și păr șaten, lung.
La momentul plecării de acasă, minora purta un tricou alb, pantaloni scurți negri și șlapi albaștri.
Poliția cere ajutorul oamenilor
Polițiștii continuă verificările pentru găsirea fetei și le cer sprijinul celor care au văzut-o sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla.
Persoanele care pot oferi date utile sunt rugate să contacteze Poliția Municipiului Bacău, la numărul 0234 202 056, Dispeceratul IPJ Bacău, la 0234 202 000, sau să apeleze numărul unic de urgență 112.