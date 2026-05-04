Închisoare cu executare după furtul unui iPhone de pe terasa unui bar

Un bărbat din județul Bacău a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a furat un telefon mobil de pe terasa unui bar din apropierea Gării Adjud.

Fapta a avut loc în septembrie 2024, la doar câteva luni după ce acesta fusese eliberat condiționat din penitenciar. Potrivit anchetei, bărbatul a intrat în local, și-a cumpărat o bere, apoi a mers pe terasa exterioară, unde a observat un iPhone uitat pe o canapea și l-a sustras.

Furtul a fost reclamat imediat, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au ajutat la identificarea suspectului. Acesta a fost depistat câteva ore mai târziu într-o stație CFR din județul Bacău, purtând aceleași haine ca în momentul comiterii faptei, potrivit monitoruldevrancea.ro .

În fața anchetatorilor, bărbatul și-a recunoscut fapta, însă instanța a ținut cont de antecedentele sale și de faptul că infracțiunea a fost comisă la scurt timp după liberarea condiționată. Pentru furtul telefonului, acesta a primit o pedeapsă de 9 luni de închisoare, care a fost contopită cu o altă condamnare pentru furt calificat. În final, inculpatul urmează să execute 3 ani, 3 luni și 156 de zile de închisoare, în regim de detenție. Hotărârea poate fi atacată cu apel.