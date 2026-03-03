Intervenție salvatoare pe DN2-E85: polițiștii au ajutat un bărbat dezorientat să revină în siguranță acasă

Momente cu potențial tragic au fost evitate aseară, în jurul orei 21.30, pe DN2-E85, între localitățile Cleja și Faraoani, unde un echipaj din cadrul Serviciul Rutier Bacău a observat un bărbat care se deplasa pe carosabil.

Momente cu potențial tragic au fost evitate aseară, în jurul orei 21.30, pe DN2-E85, între localitățile Cleja și Faraoani, unde un echipaj din cadrul Serviciul Rutier Bacău a observat un bărbat care se deplasa pe carosabil. Este vorba despre un bărbat de 63 de ani, din județul Suceava, care părea dezorientat. Acesta mergea pe partea carosabilă la o oră târzie și purta haine închise la culoare, situație ce îi punea viața în pericol, existând un risc major de accident rutier.Polițiștii au intervenit imediat, i-au stabilit identitatea și au reușit să ia legătura cu familia sa, care nu mai avea vești despre el din ziua anterioară. Pentru a preveni orice incident și pentru a se asigura că ajunge în siguranță la domiciliu, oamenii legii l-au însoțit la gară, i-au achiziționat bilet de tren și s-au asigurat că urcă în trenul spre casă. Ulterior, fiica bărbatului le-a transmis un mesaj de mulțumire polițiștilor, confirmând că tatăl său a ajuns cu bine acasă. Gestul polițiștilor reprezintă încă o dovadă că misiunea lor înseamnă nu doar aplicarea legii, ci și implicare, empatie și grijă față de siguranța cetățenilor.