Persoană declarată dispărută, găsită de jandarmii băcăuani la Gara CFR Bacău
În timpul unei misiuni de patrulare pe raza municipiului, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a intervenit în incinta Gării CFR Bacău, unde a observat un grup de persoane consumând băuturi alcoolice.
În timpul unei misiuni de patrulare pe raza municipiului, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a intervenit în incinta Gării CFR Bacău, unde a observat un grup de persoane consumând băuturi alcoolice.Verificările jandarmilor au scos la iveală faptul că unul dintre bărbații prezenți figura ca fiind declarat dispărut. Ceilalți membri ai grupului au fost sancționați contravențional, conform legislației în vigoare.Persoana dispărută a fost preluată de jandarmi și predată polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru verificări suplimentare și asigurarea siguranței acesteia.Reprezentanții Jandarmeriei au subliniat că intervenția este un exemplu al modului în care patrulele de prevenție contribuie la siguranța cetățenilor și la protecția persoanelor vulnerabile.
