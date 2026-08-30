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La 6/49 se pot câștiga peste 592.000 de euro, iar la Joker sunt în joc 972.000 de euro

Loto 6/49

Loto 6/49

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 09:23
Sursărealitatea.net

Duminică, 30 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La jocul-vedetă, reportul depășește 592.000 de euro, iar la Joker este de peste 972.600 de euro.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 592.000 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,32 milioane de lei (peste 823.100 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,11 milioane de lei (peste 972.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 499.900 de lei (peste 95.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 733.100 de lei (peste 139.400 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 757.500 de lei (peste 144.000 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 47.100 de lei. La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 389.700 de lei (peste 74.100 de euro).

La tragerile loto de joi, 27 august, Loteria Română a acordat 18.111 câștiguri în valoare totală de peste 1,42 milioane de lei.

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