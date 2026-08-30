Loto, duminică, 30 august. Care sunt numere câștigătoare

Publicat 30 aug. 2026, 19:12 Sursă Realitatea.Net

Loteria Română a organizat duminică, 30 august, o nouă serie de extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Noile trageri vin după ce joi, 27 august, s-au acordat peste 18.000 de câștiguri în valoare totală de 1,42 milioane de lei.

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