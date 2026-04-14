Lovitură de la FMI pentru austeritatea lui Bolojan. Prognoza economică pentru România, tăiată la jumătate

Fondul Monetar Internațional lovește sub centură „reforma” economică declanșată de Ilie Bolojan. Instituția financiară internațională revizuiește, în scădere, creșterea economică a României. Mai mult, nici estimările legate de evoluția inflației și a șomajului nu arată deloc bine.

România în 2026: Încetinire economică și inflație persistentă

Perspectivele economice ale României pentru anul 2026 au suferit o revizuire drastică în cel mai recent raport al Fondului Monetar Internațional. Instituția și-a înjumătățit prognoza de creștere pentru produsul intern brut, estimând un avans de doar 0,7%, față de cifra de 1,4% preconizată anterior. Acest ritm lent de creștere vine după ce economia românească a intrat deja în recesiune tehnică în a doua jumătate a anului trecut, marcând două trimestre consecutive de scădere. Deși anul 2027 este văzut ca un an al redresării, cu o creștere estimată la 2,5%, prezentul rămâne marcat de incertitudini.

Presiunea asupra nivelului de trai este accentuată de o inflație medie prognozată la 7,8% pentru acest an, în creștere față de estimările din toamnă. De asemenea, indicatorii sociali reflectă această stagnare, rata șomajului fiind așteptată să urce ușor, spre pragul de 6%. În paralel, deficitul de cont curent rămâne o vulnerabilitate, fiind revizuit în urcare la 6,8% din PIB, semn al unor dezechilibre externe care se corectează mai greu decât s-a anticipat.

Riscurile PNRR și stabilitatea monetară a țării

Pe lângă contextul macroeconomic dificil, România se confruntă cu riscul major de a pierde miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Implementarea jaloanelor esențiale, precum decarbonizarea, reforma ANAF sau normele de urbanism, înregistrează întârzieri critice. În acest tablou complicat, Banca Națională a României menține o politică prudentă, păstrând dobânda cheie la niveluri ridicate din cauza scumpirii combustibililor și a volatilității generate de conflictele internaționale.

Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei mondiale

La nivel global, traiectoria economică este din nou amenințată de instabilitatea geopolitică, în special de izbucnirea conflictului din Iran la finalul lunii februarie 2026. FMI a redus prognoza de creștere mondială la 3,1%, avertizând că economia globală este deturnată de la trendul de redresare. Fără factorul de război, economia lumii ar fi avut potențialul de a accelera spre 3,4%, susținută de investițiile în tehnologie și de condițiile financiare mai relaxate.

Conflictul reprezintă o „contraforță” majoră, afectând direct prețurile energiei și alimentelor, ceea ce a dus la o revizuire în creștere a inflației globale la 4,4%. Instituția avertizează că există scenarii și mai severe: în cazul în care infrastructura energetică din regiune suferă daune majore, creșterea globală ar putea frâna brusc la 2%, iar inflația ar putea exploda peste pragul de 6%, afectând disproporționat economiile emergente și vulnerabile.

Provocările structurale și presiunile sociale

Fondul Monetar Internațional subliniază că intensificarea tensiunilor geopolitice forțează statele să crească cheltuielile pentru apărare. Deși acest lucru poate stimula activitatea economică pe termen scurt, riscul pe termen lung este slăbirea sustenabilității fiscale și reducerea fondurilor alocate protecției sociale. O astfel de reorientare a resurselor ar putea declanșa nemulțumiri și tensiuni sociale profunde în rândul populației deja afectate de inflație.

Pentru a contracara aceste riscuri, raportul recomandă o colaborare pragmatică între state și o concentrare pe reforme structurale menite să sporească reziliența. Menținerea stabilității prețurilor și protejarea sistemului financiar rămân priorități de zero, în timp ce agilitatea în adaptarea politicilor fiscale devine esențială pentru a naviga prin incertitudinile acestui an marcat de conflict.