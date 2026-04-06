Actualitate· 1 min citire
Minoră de 13 ani, din Bacău, dispărută în București. Poliția cere ajutorul populației
6 apr. 2026, 14:30
Actualizat: 6 apr. 2026, 14:30
Minoră dispărută
Articol scris de Scris de Realitatea de Bacau
Sursă: realitatea.net
O fată în vârstă de 13 ani, din București, este căutată de autorități după ce a dispărut fără urmă. Este vorba despre Daria Yasmina Ștefania Burlacu, care locuia în Sectorul 3 al Capitalei.
Potrivit informațiilor disponibile, minora a fost văzută ultima dată în Sectorul 6, iar de atunci nu se mai știe nimic despre ea. Poliția a demarat căutări și încearcă să stabilească toate circumstanțele dispariției.
Daria are aproximativ 150 de centimetri înălțime și cântărește în jur de 45 de kilograme. Are părul șaten și ochii căprui. Polițiștii fac apel la orice persoană care poate oferi informații despre locul în care s-ar putea afla fata să contacteze de urgență autoritățile.
Citește și:
- 16:50 - Tensiuni după incidentul TurkStream: Serbia respinge acuzațiile lui Orbán privind implicarea Ucrainei
- 16:23 - Moarte suspectă în Târgu Jiu: o asistentă medicală de 31 de ani, găsită fără viață în locuință
- 15:55 - Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială: Patriarhia a obținut culoar de zbor
- 15:53 - Mobilizare de rezerviști în două județe: MApN începe exercițiul MOBEX pentru testarea capacității de apărare
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News