Minoră de 13 ani, din Bacău, dispărută în București. Poliția cere ajutorul populației

O fată în vârstă de 13 ani, din București, este căutată de autorități după ce a dispărut fără urmă. Este vorba despre Daria Yasmina Ștefania Burlacu, care locuia în Sectorul 3 al Capitalei.

Potrivit informațiilor disponibile, minora a fost văzută ultima dată în Sectorul 6, iar de atunci nu se mai știe nimic despre ea. Poliția a demarat căutări și încearcă să stabilească toate circumstanțele dispariției. Daria are aproximativ 150 de centimetri înălțime și cântărește în jur de 45 de kilograme. Are părul șaten și ochii căprui. Polițiștii fac apel la orice persoană care poate oferi informații despre locul în care s-ar putea afla fata să contacteze de urgență autoritățile.