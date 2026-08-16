Trafic întrerupt pe DN 11, aproape de localitatea Măgura, din cauza unui accident cu 6 autovehicule

Publicat 16 aug. 2026, 19:37 Actualizat 16 aug. 2026, 19:39 Sursă realitatea.net

Traficul rutier este întrerupt, duminică seară, pe DN 11 Bacău-Onești, în apropierea localității Măgura din județul Bacău, din cauza unui accident în care au fost implicate șase autovehicule.

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