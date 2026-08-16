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Trafic întrerupt pe DN 11, aproape de localitatea Măgura, din cauza unui accident cu 6 autovehicule

Accident pe DN11

Accident pe DN11

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 19:37
Actualizat16 aug. 2026, 19:39
Sursărealitatea.net

Traficul rutier este întrerupt, duminică seară, pe DN 11 Bacău-Onești, în apropierea localității Măgura din județul Bacău, din cauza unui accident în care au fost implicate șase autovehicule.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, în urma impactului, trei persoane au suferit răni ușoare, fiind în evaluare medicală.

Circulația rutieră este întreruptă în ambele direcții și se estimează reluarea normală a acesteia după ora 19:00.

AGERPRES

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