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Trafic întrerupt pe DN 11, aproape de localitatea Măgura, din cauza unui accident cu 6 autovehicule
Accident pe DN11
Publicat16 aug. 2026, 19:37
Actualizat16 aug. 2026, 19:39
Sursărealitatea.net
Traficul rutier este întrerupt, duminică seară, pe DN 11 Bacău-Onești, în apropierea localității Măgura din județul Bacău, din cauza unui accident în care au fost implicate șase autovehicule.
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