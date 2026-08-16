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MApN: Cercetările în zona din județul Galați în care a fost doborâtă drona s-au încheiat
MApN
Publicat16 aug. 2026, 18:34
Sursărealitatea.net
Cercetările în zona din județul Galați în care a fost doborâtă drona ce a pătruns noaptea trecută pe teritoriul național s-au încheiat duminică după-amiază, a informat MApN.
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