Nava spaţială Orion a părăsit orbita Pământului
3 apr. 2026, 09:31
Misiunea către Lună a început oficial
Cei patru astronauţi aflaţi la bordul navei spaţiale Orion au părăsit orbita Pământului şi se îndreaptă spre Lună.
Ei au finalizat cu succes manevra critică de aprindere a motorului, care va propulsa capsula în călătoria sa. Arderea a durat puţin sub şase minute, mai exact 5:55 minute.
Oficialii au declarat că totul s-a desfăşurat bine. Astfel, misiunea către Lună a început oficial. "Un moment extrem de important, deoarece până acum exista posibilitatea revenirii pe Pământ în cazul apariţiei unor probleme”, relatează BBC
