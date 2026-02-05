Noi avertizări meteo în România. ANM a emis coduri galbene de ploi, ninsori și vânt puternic: HARTA zonelor vizate

ANM a emis o informare meteo și mai multe atenționări cod galben valabile din 5 februarie, ora 10:00, până pe 6 februarie, ora 10:00

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo și mai multe atenționări cod galben valabile din 5 februarie, ora 10:00, până pe 6 februarie, ora 10:00. Sunt anunțate precipitații în mare parte din țară, intensificări ale vântului și, la munte, ninsori viscolite.

În intervalul menționat va ploua în cea mai mare parte a țării. În noaptea de joi spre vineri, în Moldova și în estul Transilvaniei sunt așteptate și episoade de lapoviță și ninsoare, iar condițiile de polei se mențin. La munte, mai ales la altitudini de peste 1500 de metri, vor predomina ninsorile.

Ploi în aproape toată România. Harta zonelor vizate

În sud și est, cantitățile de apă pot ajunge la 10 până la 20 de litri pe metru pătrat. În nord estul Munteniei și în sudul Moldovei se pot acumula peste 25 până la 35 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări în regiunile sud vestice și estice, iar pe arii mai restrânse și în restul țării. Vitezele vor fi în general de 40 până la 50 km h, iar pe crestele montane rafalele pot depăși 80 până la 90 km h. Pentru județele Prahova, Buzău și Vrancea este emis cod galben de ploi însemnate cantitativ. Aici se pot acumula 25 până la 35 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar peste 40 până la 50 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii anunță ninsori la munte

În zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la altitudini de peste 1500 de metri, sunt așteptate ninsori și depuneri de strat nou de zăpadă, în medie de 15 până la 30 de centimetri. Vântul poate avea rafale de 90 până la 100 km h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri.

Un alt cod galben este valabil până joi, la ora 20:00, pentru județul Caraș Severin și local în județul Timiș. Aici vântul poate atinge 50 până la 70 km h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele pot ajunge la 90 până la 100 km h, viscolind zăpada depusă.

Sursa: Newsinn