Noi detalii despre fetița de 11 ani din Bacău: s-a ascuns trei zile într-un dulap de frica mamei

Publicat 12 aug. 2026, 09:02 Actualizat 12 aug. 2026, 09:07 Sursă Realitatea.net

O fetiță de 11 ani din comuna Parava, județul Bacău, s-a ascuns timp de trei zile și trei nopți într-o casă, după ce ar fi fugit de acasă de teamă că ar putea fi agresată de propria mamă. Copila s-a refugiat în locuința unei femei din sat, fără ca aceasta să știe că fetița se află acolo.

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