Politica· 1 min citire

Nicușor Dan a publicat declarațiile de avere ale Mirabelei Grădinaru, partenera sa de viață – DOCUMENTE

Declarații de avere ale Mirabelei Grădinaru

Declarații de avere ale Mirabelei Grădinaru

Scris deStoica Marian
Publicat5 aug. 2026, 12:50
Sursărealitatea.net

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere. Documentele au fost încărcate pe pagina oficială a Administrației Prezidențiale.

"În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese," a transmis șeful statului

Documentele sunt disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale, accesând următoarele link-uri:

https://www.presidency.ro/.../GRADINARU%20_LOREDANA...

https://www.presidency.ro/.../GRADINARU%20_LOREDANA...

Publicarea declarației de avere de către Mirabela Grădinaru reprezintă o noutate, în condițiile în care legislația aflată în vigoare nu îi impune această obligație.

Gestul vine în timp ce, în Comisia Juridică a Senatului, este dezbătut un proiect de lege care prevede, printr-un amendament depus de AUR, ca partenerii de viață ai demnitarilor să fie obligați să își facă publice declarațiile de avere.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

mirabela gradinarunicusor dandeclarații de averepolitica

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe