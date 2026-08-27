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Actualitate· 1 min citire
O femeie a murit în urma unui accident la Onești, în care au fost implicate 3 mașini
Accident grav în Onești
Publicat27 aug. 2026, 15:31
Sursărealitatea.net
Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri pe DN 11.
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