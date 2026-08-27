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O femeie a murit în urma unui accident la Onești, în care au fost implicate 3 mașini

Accident grav în Onești

Accident grav în Onești

Scris deStoica Marian
Publicat27 aug. 2026, 15:31
Sursărealitatea.net

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri pe DN 11.

Un accident rutier în care au fost implicate 3 maşini a avut loc în municipiul Onești. În urma acestuia, o femeie a decedat, transmite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

Două persoane, încarcerate

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu modulul de descarcerare, două ambulanţe SMURD, din care una de Terapie Intensivă Mobilă şi două ambulanţe de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean, notează Agerpres.

„Din nefericire, în cazul uneia dintre victime, o femeie, a fost declarat decesul, aceasta prezentând leziuni incompatibile cu viaţa”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ISU Bacău, Ancuţa Socaci.

În urma evenimentului, două persoane au rămas încarcerate într-unul dintre autoturisme. Alte trei persoane implicate în accident au fost transportate la Centrul de Primiri Urgenţe Oneşti. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri pe DN 11, în zona în care s-a produs accidentul.


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