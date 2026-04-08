O tânără de 18 ani, din comuna Helegiu, a fost rănită într-un accident rutier produs pe DN care leagă Tg Ocna de Onești. Conform datelor transmise de autorități, în timp ce conducea un autoturism dinspre Tg Ocna către Onești, tânăra nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, pierzând controlul asupra direcției de deplasare.
Conform datelor transmise de autorități, în timp ce conducea un autoturism dinspre Tg Ocna către Onești, tânăra nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, pierzând controlul asupra direcției de deplasare. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în rigola betonată de pe marginea drumului.
În urma accidentului, conducătoarea auto a suferit leziuni și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Bacău pentru investigații și îngrijiri medicale.
Testarea cu aparatul etilotest a arătat că aceasta nu se afla sub influența alcoolului.
Polițiștii desfășoară în continuare cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs evenimentul rutier.
