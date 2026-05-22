Mark Rutte, impresionat de viteza cu care s-a mișcat România. Șeful NATO a dat exemplul Bucureștiului în fața aliaților

Mark Rutte a vorbit în termeni extrem de favorabili despre România în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe ai statelor membre NATO, desfășurată în Suedia.

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a evidențiat rapiditatea cu care autoritățile de la București au modificat legislația pentru a permite accesul și operațiunile trupelor americane, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Iran.

Șeful NATO: „Guvernul român a schimbat legislația într-o zi sau două”

Mark Rutte a declarat că a observat personal modul în care România a reacționat într-un timp foarte scurt pentru a răspunde solicitărilor legate de cooperarea militară cu United States.

“Când privim la Europa acum, în ultimele două luni, țările europene s-au ridicat masiv la nivelul angajamentelor. Am fost în București săptamâna trecută și am văzut cu ochii mei cum guvernul român a schimbat legislația pentru a face acest lucru posibil și a făcut-o într-o zi sau două. Am văzut avioanele cisternă pe aeroportul din Bucureşti, la fel şi Bulgaria, Portugalia”, a declarat secretarul general al NATO.

Afirmațiile liderului Alianței au fost făcute la începutul reuniunii miniștrilor de Externe din statele membre NATO, într-un moment considerat delicat pentru relațiile dintre Washington și partenerii europeni.

România, tot mai importantă pentru strategia NATO din estul Europei

Mesajul transmis de Mark Rutte scoate în evidență rolul strategic pe care România îl are în actualul dispozitiv de securitate al NATO.

Facilitățile logistice puse la dispoziția armatei americane și viteza cu care autoritățile române au acționat sunt considerate elemente-cheie în contextul actualelor tensiuni internaționale.

Prezența aeronavelor americane de realimentare pe aeroporturi din Romania este privită de analiști drept un semnal clar al colaborării militare strânse dintre București și Washington.

Totodată, aceste mișcări întăresc importanța flancului estic al NATO, mai ales în contextul provocărilor de securitate din zona Mării Negre și al evoluțiilor tensionate din Orientul Mijlociu.

Bucureștiul continuă să susțină consolidarea prezenței americane

În ultimii ani, România s-a poziționat constant printre aliații care susțin întărirea prezenței militare americane în Europa de Est.

Actualul context geopolitic, marcat de instabilitatea din apropierea Mării Negre și de escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu, a amplificat și mai mult importanța cooperării dintre autoritățile române și partenerii americani.

Declarațiile lui Mark Rutte vin astfel ca o confirmare publică a rolului pe care România îl joacă în strategia NATO din regiune și a modului în care Bucureștiul încearcă să răspundă rapid solicitărilor venite din partea aliaților occidentali.