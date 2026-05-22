Politica
Bolojan fuge din nou de jurnaliști și se enervează când i se pun întrebări incomode – VIDEO
22 mai 2026, 17:37
Ilie Bolojan
Articol scris de Scris de Daniel Onescu
Ilie Bolojan a evitat din nou întrebările jurnaliștilor. Aflat la Focșani, premierul interimar a părăsit rapid evenimentul, fără să ofere declarații, la scurt timp după momentul tensionat de la conferința de presă.
Episodul a avut loc în contextul în care Bolojan a fost vizibil iritat în fața presei cu doar câteva ore înainte. La Focșani, premierul interimar a refuzat orice dialog și a plecat imediat după încheierea întâlnirii oficiale.
Comportamentul său repetat de a evita întrebările ridică din nou semne de întrebare privind disponibilitatea sa de a comunica transparent în perioada de criză politică. Jurnaliștii prezenți au rămas fără nicio reacție oficială.
