Pastorala de Paște 2026: Patriarhul Daniel vorbește despre rolul femeilor mironosițe în Înviere

Cu prilejul sărbătorilor pascale, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj în care subliniază semnificația profundă a Învierii și rolul esențial al femeilor mironosițe în vestirea acesteia.

În Pastorala dedicată Paștelui, Patriarhul evidențiază credința, curajul și devotamentul acestor femei, prezentate drept modele pentru întreaga Biserică.

„Primele persoane umane care au primit vestea cea bună a Învierii din morți a Domnului Iisus Hristos Cel răstignit au fost femeile mironosițe sau purtătoare de aromate.”, a scris Patriarhul Daniel.

Acesta arată că ele au fost primele care au dus mai departe vestea Învierii, într-un moment marcat de teamă și incertitudine, iar gestul lor reflectă o iubire profundă și o credință neclintită.

Totodată, mesajul subliniază că Dumnezeu răsplătește credința sinceră și dăruirea, evidențiind importanța evlaviei și a curajului în viața spirituală.

Patriarhul amintește și momentul în care femeile au mers la mormânt, în ciuda dificultăților, ca expresie a hotărârii și a respectului față de Hristos.

„Dis-de-dimineață, fără niciun însoțitor și fără niciun ajutor, femeile mironosițe au mers la mormânt să ungă cu miresme trupul lui Iisus, după tradiția iudaică, mărturisind evlavia și prețuirea lor față de Domnul Iisus Hristos Cel răstignit și îngropat.”, a evidențiat Patriarhul Daniel.

În final, liderul Bisericii transmite că exemplul lor rămâne unul actual, un simbol al credinței vii și al bucuriei Învierii pentru toți credincioșii.

„Gestul de evlavie și bucurie sfântă al femeilor care L-au întâlnit pe cale pe Iisus Cel înviat din morți rămâne până la sfârșitul veacurilor icoana cea mai frumoasă a Bisericii care se închină lui Hristos, tocmai pentru că El, Biruitorul morții și Izvorul Bucuriei veșnice.”, a conchis Patriarhul Daniel.