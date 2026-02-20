Percheziții la o reşedinţă a fratelui regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, în dosarul Epstein

Regele Charles: "Legea trebuie să-şi urmeze cursul"

Reședința fratelui regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost precheziționată, vineri, de poliția britanică, în legătură cu dosarul Epstein.

Joi, Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu, având la bază acuzații că ar fi trimis documente guvernamentale confidențiale finanţistului escroc Jeffrey Epstein, pe când era trimis comercial al Coroanei.

Fostul prinţ a fost eliberat sub control judiciar, după ce a fost reţinut de poliţie timp de peste 10 ore. El nu a fost inculpat pentru nicio infracţiune.

Mountbatten-Windsor a negat întotdeauna orice ilegalitate în legătură cu Epstein, un infractor sexual condamnat în SUA şi care s-a sinucis în 2019 în închisoare, şi a spus că regretă prietenia lor.

Dar documente publicate de guvernul SUA arată că el a rămas prieten cu Epstein chiar și după ce finanțatorul a fost condamnat în 2008 pentru procurarea unei minore în vederea prostituției.

Aceste documente sugerează că Mountbatten-Windsor i-a transmis lui Epstein rapoarte guvernamentale britanice despre oportunităţi de investiţii în Afganistan şi evaluări privind Vietnamul, Singapore şi alte destinaţii pe care le vizitase în calitate de reprezentant special al guvernului pentru comerţ şi investiţii.

Regele Charles al III-lea, care i-a retras fratelui sau titlul de prinţ şi l-a forţat să părăsească reşedinţa sa din Windsor anul trecut, a declarat joi ca a aflat despre arestarea acestuia cu „cea mai profunda îngrijorare”.

„Vreau să spun clar: legea trebuie să-şi urmeze cursul”, a declarat suveranul. „Ceea ce urmează acum este un proces complet, echitabil şi corect, prin care această problemă să fie investigată în mod corespunzător şi de către autorităţile competente”.

Poliţia a declarat joi seara că fratele regelui Charles a fost eliberat, dar este în continuare anchetat. Ei au spus că percheziţiile de la Sandringham s-au încheiat, dar cele de la Windsor continuă.

O condamnare pentru abuz în serviciu public se pedepseşte cu închisoare pe viaţă, iar cazurile trebuie soluţionate de o Curte a Coroanei, care se ocupă de cele mai grave infracţiuni penale.