Peste 2.100 de sancțiuni aplicate pe autostrăzi în prima jumătate a lunii octombrie

În perioada 5 – 11 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au aplicat 2.154 de sancțiuni contravenționale și au reținut 92 de permise de conducere.
Acțiunile au vizat prevenirea evenimentelor rutiere și menținerea fluenței traficului. Cele mai multe amenzi, 507, au fost date pentru depășirea vitezei maxime admise, urmate de 281 pentru nefolosirea centurii de siguranță.
Polițiștii au sancționat și nerespectarea regulilor privind perioadele de conducere și odihnă (281 de cazuri), lipsa Inspecției Tehnice Periodice (32 de cazuri) sau staționarea pe banda de urgență (18 cazuri).
În total, au fost reținute 92 de permise, dintre care 41 pentru viteză excesivă, și retrase 161 de certificate de înmatriculare. Au fost constatate și 11 infracțiuni.
Cele mai grave încălcări
Pe 7 octombrie, pe autostrada A1, la kilometrul 319 (tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva), un șofer a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliția a deschis cercetări pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Pe 10 octombrie, pe autostrada A3 (tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu), la kilometrul 16, un autoturism a fost depistat circulând cu 220 km/h, deși limita era de 130 km/h. Șoferul a primit o amendă de 4.325 de lei și i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile.
Pe 11 octombrie, la ora 11:35, pe autostrada A0 (tronsonul București – Brașov), la kilometrul 89, un alt șofer a fost oprit pentru că circula cu 200 km/h într-o zonă cu limită de 130 km/h.
Acesta a fost amendat cu 1.946,25 de lei și i s-a suspendat permisul pentru 90 de zile. I s-a reținut și certificatul de înmatriculare pentru lipsa inspecției tehnice periodice.