Prețurile la combustibili au crescut considerabil la mai multe stații de carburanți. Motorina a sărit iar de 9 lei

Sursă: realitatea.net

Mai multe benzinării au majorat prețurile la combustibil. Motorina a crescut peste 9 lei, iar benzina a ajuns la 8,7 în unele stații.

OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil și Socar au operat scumpiri semnificative la începutul nopții, astfel că prețul motorinei standard a depășit 9 lei/l, iar cel al benzinei a ajuns până la 8,7 lei/l în anumite stații.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro , stațiile OMV Petrom, care în urmă cu doar 12 ore aveau cele mai mici prețuri, au ajuns acum printre cele mai scumpe.

Liderul pieței, OMV Petrom, a crescut prețul benzinei cu 35 de bani și pe cel al motorinei cu 25 de bani, după ce joi aplicase deja alte majorări de 20 de bani pe litru, atât în rețeaua Petrom, cât și în cea OMV.

În consecință, în doar jumătate de zi, benzina s-a scumpit de la 8,07 lei/l la 8,62 lei/l în stațiile Petrom și de la 8,18 lei/l la 8,73 lei/l în cele OMV.

Dacă joi dimineață Petrom oferea cea mai ieftină benzină, între timp situația s-a inversat: în prezent, cea mai mare valoare din Capitală se regăsește în stațiile OMV, unde benzina ajunge la 8,72 lei/l, cu 11 bani mai mult decât la Petrom, unde costă 8,62 lei/l. În același interval, motorina a crescut de la 8,33 la 8,78 lei/l la Petrom și de la 8,42 la 8,87 lei/l la OMV.

Lukoil a aplicat, la rândul său, majorări consistente: +35 de bani pentru motorină și +27 de bani pentru benzină, ceea ce a dus prețurile la 9,07 lei/l pentru diesel și 8,45 lei/l pentru benzină.

Rompetrol a crescut prețul motorinei cu 10 bani, până la 9,07 lei/l, și pe cel al benzinei cu 5 bani, până la 8,48 lei/l. În cazul Socar, ajustarea a vizat doar benzina, care s-a scumpit cu 15 bani și a ajuns la 8,34 lei/l.