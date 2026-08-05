Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani

Publicat 5 aug. 2026, 10:39 Sursă realitatea.net

Conform datelor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, următoarea eclipsă parțială de Soare vizibilă din București va avea loc pe 2 august 2027, când aproximativ 51% din discul Soarelui va fi acoperit de Lună.

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