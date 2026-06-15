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Proteste violente înaintea Summitului G7: mii de manifestanți au ieșit în stradă. Ana-Maria Păcuraru transmite în exclusivitate de la cea mai importantă reuniune mondială

Summit G7 / Foto captură

Summit G7 / Foto captură

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 15 iun. 2026, 11:05

Proteste violente au avut loc înaintea summitului G7. Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la summitul G7 și transmite în exclusivitate ce se întâmplă la cea mai importată reuniune.

Peste 7.000 de persoane au ieșit în stradă la Geneva pentru a-și exprima nemulțumirea, cu puțin timp înainte de deschiderea reuniunii celor mai mari șapte economii industrializate ale lumii, găzduită de Franța la Evian. Au avut loc ciocniri între manifestanți și forțele de ordine. Poliția a anunțat că a confiscat cuțite și materiale pirotehnice, iar în timpul confruntărilor o mașină a fost incendiată.

Grupuri de manifestanţi, mulţi dintre ei îmbrăcaţi în negru şi cu feţele acoperite, au aruncat cu sticle, pietre, bucăţi de ciment şi petarde în direcţia forţelor de ordine, care au ripostat cu grenade lacrimogene. 

Mai multe clădiri au fost vandalizate în timpul protestelor, inclusiv sedii ale unor companii și instituții internaționale. De asemenea, au fost avariate vitrinele și sediile unor bănci, potrivit poliției. Iar o mașină a fost incendiată. 

Summitul G7 reunește liderii Statelor Unite, Marii Britanii, Canadei, Germaniei, Italiei, Japoniei și Franței, alături de reprezentanții Uniunii Europene. Printre participanți se numără și președintele american Donald Trump, care a susținut în mai multe rânduri reintegrarea Rusiei în grupul marilor economii, propunere ce ar readuce formatul G8. 

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