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Actualitate· 1 min citire
Rusia respinge acuzaţiile Germaniei în cazul atacului cu drone de la Leipzig
Foto: Facebook | Euronews
Publicat2 sept. 2026, 07:48
Sursărealitatea.net
Guvernul de la Berlin a decis închidere consulatului rus de la Bonn.
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