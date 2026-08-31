Romsilva a finalizat și recepționat cele 19 proiecte de corectare a torenților, finanțate prin PNRR

Publicat 31 aug. 2026, 15:59 Sursă realitatea.net

Regia Națională a Pădurilor (RNP) - Romsilva a finalizat și recepționat toate cele 19 obiective de investiții pentru corectarea torenților în fondul forestier proprietatea publică a statului, aflate pe raza județelor Bacău, Buzău, Suceava, Neamț, Hunedoara, Prahova, Vâlcea și Vrancea, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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