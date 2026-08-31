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Actualitate· 1 min citire
Dunărea a ajuns la un nivel record de scăzut. Ce arată imaginile din satelit de la granița României
Dunărea
Dunărea are un debit de aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă la granița României cu Bulgaria, la sfârșitul lunii august 2026, cu mult sub media obișnuită pentru această perioadă, de circa 3.900 de metri cubi pe secundă.
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