Politica· 1 min citire

George Simion, mesaj înainte de desemnarea premierului: „Vrem alegeri libere!”

George Simion

George Simion

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat31 aug. 2026, 12:05
SursăRealitatea.Net

Liderul AUR, George Simion, a transmis luni un nou mesaj despre criza politică și formarea Guvernului. Simion susține că, "cel puțin până pe 21 septembrie, nu va fi desemnat un premier" și cere organizarea unor "alegeri libere".

"Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură?
Vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm", a scris George Simion în mesajul postat luni dimineață pe Facebook.

Mesajul liderului AUR vine în contextul în care Nicușor Dan urmează să desemneze un nou premier care va trebui să strângă o majoritate în Parlament.

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