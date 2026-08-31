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Economie· 1 min citire
Curs valutar BNR, 31 august 2026. Euro și dolarul au crescut
Curs valutar
Publicat31 aug. 2026, 13:40
Sursărealitatea.net
Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 31 august 2026, noile cotații pentru principalele valute.
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